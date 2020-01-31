Депутат Государственной думы и глава Севастополя в момент его присоединения к России Дмитрий Белик заявил, что, если бы Красная армия не освободила Польшу от нацистов, «врать о войне было бы просто некому».
Белик назвал «сознательным невежеством или осознанным нежеланием признавать очевидные факты» заявления польских лидеров о совместной с Германией агрессии Советского Союза и требования к России компенсировать ущерб от Второй мировой войны,
Депутат назвал игнорирование фактов о Второй мировой войне трендом среди антироссийских политиков.
Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии. Замглавы польского МИДа заявил, что его страна имеет «безоговорочное право» на получение компенсаций от России и ФРГ.
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