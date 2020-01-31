https://static.news.ru/photo/67e3e2c4-445f-11ea-af39-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Белик Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы и глава Севастополя в момент его присоединения к России Дмитрий Белик заявил, что, если бы Красная армия не освободила Польшу от нацистов, «врать о войне было бы просто некому».

Белик назвал «сознательным невежеством или осознанным нежеланием признавать очевидные факты» заявления польских лидеров о совместной с Германией агрессии Советского Союза и требования к России компенсировать ущерб от Второй мировой войны, пишет «Газета.ру».

Депутат назвал игнорирование фактов о Второй мировой войне трендом среди антироссийских политиков.

Как писал NEWS.ru, с начала 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии. Замглавы польского МИДа заявил, что его страна имеет «безоговорочное право» на получение компенсаций от России и ФРГ.