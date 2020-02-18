«Справедливая Россия» первой из парламентских политических партий официально заявила о необходимости дополнительной проверки обоснованности приговоров по так называемому делу «Сети» (организация запрещена в РФ). Ранее в защиту фигурантов открыто выступали лишь представители внесистемной оппозиции, а также депутаты региональных парламентов от «Яблока». Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин также заявил NEWS.ru, что считает дело «сфабрикованным», а вот представители других парламентских сил («Единая Россия» и ЛДПР) пока отказываются озвучивать свою позиции, В Кремле отметили, что принимают во внимание общественный резонанс дела, но «никоим образом не хотят и не собираются комментировать судебное решение». Вместе с тем, столь резкая реакция может подтолкнуть власти сделать определённые шаги навстречу обществу, считают эксперты, опрошенные NEWS.ru.

Дошло до региональных парламентов

Так называемое дело «Сети», по которому в Пензе 10 февраля были осуждены (на сроки от 6 до 18 лет) семеро молодых людей, на этой неделе получило новое развитие. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские ученые, журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Вслед за широким общественным резонансом столь громкое дело привлекло внимание различных политических сил. Так, партия «Яблоко» планирует вынести на обсуждение региональных парламентов инициативу муниципальных депутатов об обращении к Генеральному прокурору с требованием пересмотреть приговор. Как рассказал NEWS.ru руководитель фракции «Яблоко» в Московской городской думе Максим Круглов, 19 февраля этот вопрос будет поднят на заседании парламента.

Партия «Яблоко» считает его (приговор) абсолютно ужасным, не правовым. Бесконечные сигналы о том, что к этим молодым людям применялись пытки... Дело основано на признательных показаниях... И собственно приговоры, которые были вынесены исключительно только за намерения, такие приговоры убийцам не всегда дают. Вот, например, не всем убийцам Бориса Немцова дали подобные приговоры. Это всё совершенно не приемлемо для правовой системы XXI века. Поэтому фракция «Яблоко» отправила обращение к новому Генеральному прокурору с требованием вынести протест на данный приговор. Ждём от них ответа. Максим Круглов руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме

Эту тему планируют затронуть и на заседании петербургского парламента. Как рассказал NEWS.ru депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник (беспартийный, член фракции «Партия роста»), десять депутатов Заксобрания города подпишут письмо на имя нового генпрокурора по поводу дела «Сети».

Мы собираемся это сделать. Муниципальные подписи также собираются. То есть, думаю, нам стоит ждать, что скоро депутаты «Единой России» будут подписывать такие письма, потому что беспредел опричников уже просто всем очевиден. Только слепой его не видит. Максим Резник депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

По аналогии с Голуновым

Свое слово в поддержку фигурантов «Сети» уже высказал и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Вечером 17 февраля его заявление было опубликовано на официальном сайте партии. В нём политик провёл аналогию между реакцией общества на дела участников «Сети» и журналиста Ивана Голунова, который был ложно обвинен в попытке сбыта наркотиков.

У многих появилась надежда на то, что любой подобный случай впредь будет жестко пресекаться. Однако события последних дней заставили в этом усомниться. 10 февраля суд в Пензе вынес жесткие приговоры фигурантам так называемого дела «Сети». Речь идет о молодых левых активистах, которым следствие инкриминирует создание террористической организации. Мера наказания обвиняемым — от 6 до 18 лет лишения свободы. Как и в случае с делом Голунова, общественность выступила в защиту обвиняемых, — говорится в заявлении Миронова.

Сергей Миронов Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик обратился к правоохранителям с просьбой предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершённого следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия, либо признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры. Соответствующие обращения он направил в Генпрокуратуру и Верховный суд РФ.

«Сейчас другая повестка»

В то же время другие политические силы не лишком спешат озвучивать свою позицию по ситуации с делом «Сети». Ряд парламентариев в беседе с NEWS.ru вежливо отказались комментировать приговор, озвученный в Пензе 10 февраля.

Игорь Лебедев State Duma Russia/Global Look Press

Так вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что не хочет обсуждать эту тему, а его коллега по фракции Ярослав Нилов отказался от комментария, так как «не знаком с материалами дела, только с выдержками из средств массовой информации». Замсекретаря «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина призналась NEWS.ru, что не сумеет прокомментировать резонансное дело, так как «не глубоко в этой теме». Ещё один единоросс, сопредседатель рабочей группы Генсовета партии по поддержке гражданского общества Сергей Боярский сказал NEWS.ru, что не уполномочен делать какие-то заявления по делу «Сети» от имени партии и добавил, что не занимается этим вопросом, так как у него «сейчас другая повестка».

И только член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил NEWS.ru, что считает дело «Сети» сфабрикованным и направленным на запугивание молодых людей, имеющих своё мнение.

За намерения никто еще в мире не осуждал, и у нас не прописано нигде, что на 18 лет надо сажать. Люди под пытками признали какую-то вину. Но слушайте, за каждое дело с пытками в тюрьме должно возбуждаться уголовное дело против тех, кто пытал. Я считаю, что они очень перепуганы недовольством граждан и делают показательные запугивания, при чем очень жёсткие. Ведь на 18 лет посадить молодых ребят — это не просто пальчиком пригрозить. Я думаю, обязательно нужен пересмотр (дела). Вот наш ленинский комсомол сделал соответствующее заявление, что это не правосудие, а целенаправленная посадка людей с иными политическими взглядами. Валерий Рашкин депутат Госдумы РФ депутат Госдумы РФ

В Кремле тем временем дали понять, что «фиксируют те сообщения СМИ, которые рассказывают о реакции тех или иных представителей». «Мы принимаем это к сведению, но опять же мы никоим образом не хотим и не собираемся комментировать судебное решение», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Первая ласточка

В то же время эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что власти так или иначе придётся реагировать на приговор, который вызвал уже не только общественный, но и политический резонанс.

Дело «Сети» вызвало гораздо более сильный всплеск общественного недовольства, чем предполагал режим. Недовольство Миронова — политика абсолютно системного — является в этом смысле хорошим индикатором. Если давление на власть продолжится, если своё недовольство будут демонстрировать всё большее число представителей разных социальных групп и профессиональных сред, то властям придётся отыгрывать назад — как это было в случае с Голуновым. Все-таки впереди голосование по Конституции и Кремлю сейчас не с руки провоцировать рост протестных настроений. Аббас Галлямов политолог политолог

Дело «Сети» приобретает настолько широкий резонанс, что в интересах власти сделать шаги навстречу запросам общества, считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Думаю, что Сергей Миронов — только первая ласточка. Причём, это достаточно авторитетный сигнал, который может быть подхвачен широко. И если градус общественного обсуждения и требований будет высоким, то можно ожидать и возвращения к качеству ведения следствия, и к результату судебного разбирательства. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с NEWS.ru отметил, что сегодня очевиден дефицит легитимности по делу «Сети». А вот дальнейшее развитие событий, по мнению политолога, предполагает несколько вариантов. С одной стороны власть может игнорировать общественное возмущение, с другой — откликнутся на критику или использовать эту темы в случае, если снова развернется борьба за руководящие посты в силовых структурах.

Над текстом также работала Виктория Немис.