Давай меняться: Венедиктов рассказал историю про Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину после интеграции двух стран меняться местами главы государства. Об этом в интервью RTVi рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По словам Венедиктова, данный «анекдот» ему рассказали в 2019 году, когда он направлялся на интервью с Лукашенко. При этом журналист подчеркнул, что оба президента реальность данной истории отрицают.

2019 год, встреча Путина и Лукашенко. Они встают из-за стола, и Лукашенко берёт Путина за пуговицу и говорит: «Владимир Владимирович, я согласен на ваше предложение». Путин говорит: «На какое предложение?» Лукашенко отвечает: «Давайте так, вы президент объединённого государства, а я вице-президент. А на следующий год наоборот», — рассказал Венедиктов.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия фактически работают как одно государство. При этом два государства остаются суверенными. Он призвал не пугать людей историями о том, что из-за интеграции одно из двух государств перестанет быть самостоятельным.