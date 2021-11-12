Лукашенко: Белоруссия и Россия фактически работают как одно государство

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» заявил, что Белоруссия и Россия фактически работают как одно государство. При этом два государства остаются суверенными. Он призвал не пугать людей историями о том, что из-за интеграции одно из двух государств перестанет быть самостоятельным.

По его словам, в развитии принятых союзных программ с Россией необходимо актуализировать законодательство. Только благодаря этому можно будет раскрутить «махину» интеграции.

Сейчас в развитие каждой из 28 программ нам надо изменить законодательство в России, в Беларуси или создать новое, чтобы махину эту раскрутить. Мы больше трёх лет работали над ними. В Сочи с Путиным зимой приняли решение и начали потихоньку идти этим путём, — отметил политик.

Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции, лидеры стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Данным документом были утверждены 28 союзных программ по расширению экономической интеграции двух стран. Кроме того, свои подписи президенты поставили и под новой Военной доктриной Союзного государства.