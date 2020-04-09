Премьер-министр Михаил Мишустин 9 апреля завершил серию встреч с парламентскими партиями. В ходе онлайн-конференций глава правительства обсуждал с депутатами меры по борьбе с коронавирусом, от которого, по последним данным, в нашей стране пострадало более 10 тысяч человек, а в мире эта цифра перевалила за полтора миллиона. На волне эпидемиологической повестки, решение которой на контроле лично у президента России, происходят необычные для российских реалий политические процессы — явное сближение исполнительной и законодательной ветвей власти, и возможные перемены в руководстве партии власти. В экспертных кругах даже появились версии, что по результатам борьбы с эпидемией Михаил Мишустин может возглавить «Единую Россию».

Плечо поддержки

В течение всей недели глава правительства проводил встречи со всеми фракциями парламентских партий с участием вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. И, пожалуй, самым знаковым оказалось отсутствие критики действий правительства по поддержке бизнеса и населения в период повсеместной самоизоляции. Даже КПРФ, с которыми премьер-министр встретился в понедельник, воздержались от оценки действий кабмина, хотя в январе коммунисты и заявляли что не согласны с кандидатурой Мишустина на пост главы правительства.

Надо сказать, что первые три встречи прошли без особого ажиотажа. Предложения от оппозиционных партий так или иначе касались поддержки сотрудников негосударственного сектора, регулирования цен на лекарства и продукты, тарифы ЖКХ и топливо, поддержка агропромышленного комплекса, дополнительные выплаты врачам, введение кредитных каникул и для бизнесменов, и для обычных граждан, смягчение налоговой нагрузки, и выплаты безработным в размере МРОТ. Судя по тональности встреч Мишустин принял пожелания и предложения парламентариев к сведению. И некоторые намерены повторить свои предложения во время второго чтения законопроекта о мерах по борьбе с коронавирусом.

Я думаю, что в том пакете, который мы будем рассматривать, либо уже будут эти предложения, а если нет то в рамках второго чтения мы можем такие предложения вносить, — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос NEWS.ru.

В целом, формат таких встреч главы правительства с Госдумой проходит впервые. Ранее встречи с фракциями носили эпизодический характер, либо это была традиционная встреча премьера со всеми представителями нижней палаты парламента. По мнению экспертов, смена приоритетов и налаживание нового вида диалога диктуется временем и обстоятельствами. И депутаты, как представители регионов, понимая расклад дел в том или ином субъекте РФ, помогают Мишустину сформировать действенный пакет мер помощи самым разным социальным слоям населения.

По словам директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, правительство сегодня работает нестандартно, достаточно быстро принимая решение, постоянно держа руку на пульсе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совершенно очевидно, что многие решения невозможно быстро принимать без изменений в законодательную базу. Здесь нужно тесное взаимодействие с Государственной думой, Советом Федерации, чтобы не затягивать и оперативно решать вопросы. Кроме того, депутаты, особенно одномандатники, способны рассказать правительству о том, что сейчас происходит на местах. И это тоже крайне важно, потому что абстрактной эпидемии в стране нет. Есть очаги в конкретных местах. Поэтому на данном этапе такая работа эффективна. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Кроме того, взаимодействие правительства с Госдумой связано ещё и с необходимостью оперативной работы. По словам политолога Антона Хащенко, сегодня Госдума в этом смысле играет серьёзную роль, подставляя плечо исполнительной власти.

Законодательная власть принимает законы достаточно оперативно, ведь те решения, которые озвучивает президент, требуют законодательного оформления. И чем быстрее это происходит, тем быстрее люди получают необходимые меры поддержки. Соответственно, во вчерашнем обращении опять был перечень мер, которые надо оперативно рассматривать и принимать. И Госдума в этом смысле играет серьёзную роль, подставляя плечо поддержки. Антон Хащенко политолог политолог

По словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, скорость принимаемых решений связана ещё и с тем, что лидеры оппозиционных фракций явно не готовы усугублять ситуацию излишними спорами и дискуссиями.

Никто не жаловался на взаимодействие с исполнительной властью, но Мишустин проявил готовность ещё больше вести диалог — общаться с учётом того, как некоторые надеются, что может быть правительство будет учитывать их предложения и менять генеральную линию, брать на работу тех, кого рекомендует та или иная партия. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Скорость принимаемых в последнее время в Госдуме и Совете Федерации законов действительно небывалая. Первый пакет поправок в законы для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19 были приняты фактически в один день и в нижней, и в верхней палате парламента. Нынешние поправки планируется принять в Госдуме 14 апреля, а 17 числа — уже на внеочередном заседании в Совете Федерации.

Мишустин пошёл на сближение

Активнее всех встречу с премьер-министром провела «Единая Россия». Несмотря на ранее озвученные оппозиционными партиями меры про регулированию аптечного рынка, они были поддержаны именно как инициатива единороссов.

За решениями «Единой России» стоят миллионы избирателей, которые на выборах всех уровней отдают вам предпочтение. А значит, ваши идеи и предложения, которые максимально подробно отражают весь спектр мнений наших граждан, имеют особую ценность для исполнительной власти, — заявил Мишустин.

В работу правительства была взята и ранее озвученная инициатива о расширении ипотечных каникул, с которой к премьер-министру обратился секретарь Генерального совета правящей партии Андрей Турчак. Роль последнего премьер отметил особо, подчеркнув, что направленные от единороссов предложения будут рассмотрены в ближайшее время.

Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения, поддерживая эти предложения. Наша общая задача — сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами, — добавил премьер-министр.

В своем телеграмм-канале на этот месседж политолог Алексей Чесноков написал: «Мишустин уверенно сближается с «Единой Россией».

Впрочем, сегодняшняя встреча председателя правительства с ЕР не обошлась и без конфуза — уже вечером на лентах информагентств появилось сообщение, в котором источник в кабмине предостерёг единороссов от интерпретации позиции Мишустина как «безоговорочной поддержки всех озвученных фракцией инициатив».

В связи с этим нельзя не вспомнить и недавнее выступление председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который призвал партийцев больше помогать людям на местах, увеличивая темпы волонтёрской работы. Партия, по словам бывшего премьера, также должна сосредоточиться на защите прав граждан, юридической помощи тем, кого могут уволить, помогать врачам. Кстати, именно после этой встречи с председателем ЕР, Турчак внёс в правительство предложение о расширении ипотечных каникул.