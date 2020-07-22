ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании

https://static.news.ru/photo/6f588880-cc3a-11ea-840e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании. Подавляющее большинство его участников высказалось против.

У пользователей спросили: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» Судя по появившимся в сети скриншотам, 93% ответили «нет».

На исчезновение поста обратили внимание пользователи соцсети. Они начали интересоваться, почему результаты пропали. Администратор аккаунта пока на это ничего не ответил.

При этом аналогичный опрос доступен на странице ЦИК РФ в социальной сети «ВКонтакте». Более 90% его участников заявили, что многодневный формат голосования для них неудобен.

Опросы появились на следующий день после того, как Госдума в окончательном третьем чтении приняла соответствующий законопроект. Он вносит изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Помимо трёхдневного голосования он предусматривает возможность отзыва членов избирательных комиссий политическими партиями, а также возможность организации процедуры «в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования». Речь идёт о дворах, детских площадках, обочинах дорог и прочих местах, которые, как и сама многодневность, были опробованы во время голосования по поправкам в Конституцию.

С призывом обсудить распространение на обычные выборы этой практики выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её поддержала глава ЦИК Элла Памфилова. Против таких поправок выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. В ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса, отмечают эксперты. Отступление от общего правила при голосовании по вопросу поправок в Конституцию власти объясняли безопасностью в условиях эпидемии. Чтобы избежать скученности, процедуру растянули на неделю.

Принимаемые нововведения не затронут ближайших осенних выборов, которые будут проходить в ряде субъектов РФ. Изменения вступят в силу в следующем году, когда должны пройти выборы в Госдуму, писал NEWS.ru.