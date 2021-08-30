Наблюдателей из 54 стран пригласили на выборы в Госдуму
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:46, 31 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На выборы в Государственную думу России были приглашены наблюдатели из 54 стран. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центризбирком.
В 2021 году для наблюдения за выборами депутатов Госдумы восьмого созыва приглашены представители 54 государств из 17 международных организаций, 34 национальных парламентов и 36 национальных избирательных органов, — указывается в материалах ЦИК.
Из-за эпидемиологических условий наблюдатели иностранных общественных организаций прибудут в столицу в усечённом составе.
Также стало известно, что на сентябрьских выборах для наблюдения за голосованием планируется привлечь блогеров. Отмечается, что в их задачи входит формирование позитивного потока сообщений о голосовании, обеспечение открытости процесса, нейтрализация фейков.