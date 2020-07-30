«Что такое ЧВК Вагнера?»: Песков не знает о существовании наёмников в РФ

https://static.news.ru/photo/8e6d8a50-d256-11ea-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Белоруссии российских боевиков. Он заявил, что не знает о существовании в России частных военных компаний.

Он ответил на вопрос журналиста УНИАН о том, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боях на украинской территории, несмотря на то что по российскому законодательству они являются наёмниками.

А что такое ЧВК «Вагнер»? В России юридически, де-юре, такого понятия, как «ЧВК», нет. Что такое ЧВК? <...> Есть частные охранные предприятия, ЧОПы. Да? Частные фирмы охранные. А такого понятия, как «ЧВК», в российском законодательстве нет, — передаёт слова Пескова «Медуза».

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» уточнил, что в России ЧВК отсутствуют только де-юре. Фактически они действуют. Он спросил у представителя главы государства, замечают ли это явление в Кремле.

Нет, я не располагаю какими-либо данными о каких-либо военных компаниях, мне просто об этом не известно, — ответил он.

На повторный вопрос украинского журналиста о том, почему их не преследуют за участие в боях в Донбассе он ответил, что в Кремле не располагают информацией об этом. Российский корреспондент также спросил, знает ли Песков о словах писателя Захара Прилепина, который подтвердил, что среди задержанных есть члены его батальона.

Мы будем это учитывать, — сказал представитель российского президента.

Он отметил, что этот факт не повлияет на оценку Москвой информации о причинах задержания.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020-го заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК Вагнера под Минском. Он поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим, отметив при этом, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».