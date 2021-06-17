Что делать с «недружественным списком»

После переговоров, прошедших, как нас заверили, в теплой атмосфере взаимного уважения, тем не менее было заявлено, Соединённые Штаты из списка недружественных государств пока не будут исключены.

В этой позиции просматривается известная логика. Любые санкции (а список из их числа) реально действенны лишь в двух случаях: когда о них объявляется, и когда их обещают отменить. Мотивы, зачем США в такой список попали, были изначально понятны. Даже на своей пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что ещё с 2017 года в документах американского конгресса Россия фигурирует в качестве потенциального противника. И поступали с ней за океаном соответствующим образом. Была захвачена наша дипломатическая собственность – так называемая, посольская дача под Вашингтоном и ряд других зданий. Начались массовые высылки российских дипломатов и сокращение дипкорпуса в целом. Множились санкции, направленные на «сдерживание и отбрасывание России».

В результате наш МИД и формирует список недружественных государств с рядом ограничений для работы дипмиссий, включая запрет на найм российских граждан. На первом этапе к США присоединилась строптивая Чехия, спустя семь лет обнаружившая российский след во взрыве своего полутеневого военного клада. За это время состав нашего посольства в Праге дважды обновился, но дипломатов всё равно обвинили в содействии «тому преступлению».

Правда, введение ограничительных мер в адрес американского посольства в Москве изначально было отложено до начала августа. Тогда причина переноса сроков была ясна — приближался саммит, и стороны стремились особенно не накалять атмосферу вокруг грядущей встречи президентов. Но что с тем «кейсом» Москве делать теперь?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно, просто так вычеркнуть США из списка в качестве эдакого аванса было бы сочтено проявлением слабости, недопустимой для великой державы. Ведь в Женеве стороны просто изложили свои позиции, наметили проблемные зоны, поручили своим ведомствам начать консультации по стратегическим вопросам. Конечно, явный позитив — скорое возвращение послов к исполнению их прямых обязанностей представительства. Но ещё не известно, как процесс, начатый в Женеве, будет воспринят в американских политических кругах, и насколько у самого президента Байдена будут развязаны руки в осуществлении всего намеченного. История знает немало прецедентов в российско-американских отношениях, когда позитивная воля штатовских лидеров была парализована «глубинным государством».

В любом случае, осенью станут заметны первые плоды женевского саммита. А потому действительно не стоит торопить события и исключать США из списка недружественных стран. В политике всегда нужно иметь широкую область для манёвра.

Пока же, видимо, будет вполне целесообразным продлить эмбарго на введение рестрикций против штатовского посольства и после первого августа. Скажем, до октября, или даже до ноября. А ход развития отношений покажет, пора или ещё нет вычеркивать США из списка недружественных стран.

Вот только, если Штаты всё-таки будут исключены из списка, в нём останется лишь одна маленькая Чехия. А это как-то не солидно. У великой державы и противники должны быть из одной категории. Поэтому надо будет либо пополнить список, либо уже наладить отношения и с Прагой.