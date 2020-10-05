Члены СФ хотят предотвратить «незаконную блокировку контента в Интернете»

https://static.news.ru/photo/4e961f28-0730-11eb-88dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации пройдёт рассмотрение ситуации с блокировкой некоторых российских аккаунтов на платформах YouTube и Facebook, рассказала зампред комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По её словам, члены парламента примут меры, «направленные на предотвращение незаконной блокировки контента в Интернете».

Эта ситуация станет темой для обсуждения на круглом столе «Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве». Рукавишникова уверена, что необходимо посредством правовых норм обеспечить российские интересы в Сети.

В профильный комитет СФ поступил ряд обращений, связанных с блокировками материалов на YouTube и Facebook. Их анализ показал, что проблема имеет системный характер — указанные интернет-платформы регулярно удаляют контент и ограничивают вещание российских сетевых телеканалов и информационных агентств, — подчеркнула она.

Член Совфеда отметила, что необходимо создать простой и понятный механизм, который позволит отстаивать права. Сенаторы детально обсудят ситуацию, а также рассмотрят конкретные инициативы, которые в результате станут основой для решения органов власти, передаёт РИА Новости.

Круглый стол станет первым шагом к выработке законодательных решений по эффективному взаимодействию с зарубежными платформами с целью исполнения ими российского законодательства. При этом необходим такой правовой подход, при котором санкции и ограничения создавали бы стимулы для компаний-нарушителей к выполнению требований законодательства, а не ущемляли бы интересы пользователей, — добавила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы совместно с Роскомнадзором и профессиональным сообществом начали разработку законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний. Речь может идти о крупных штрафах, однако конкретные меры ответственности пока обсуждаются.