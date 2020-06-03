Члены ЦИК обсудят электронное голосование на ближайшем заседании

Центральная избирательная комиссия опубликовала проект повестки заседания 4 июня. В ходе мероприятия может быть утверждён порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Этот вопрос стоит первым пунктом в повестке, следует из документа,
Кроме того, вторым пунктом в проекте обсуждения указан вопрос о перечне регионов, в которых голосование будет проводиться в дистанционном формате.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил о необходимости изменить российскую Конституцию во время январского выступления перед Федеральным собранием. К марту Государственная дума, Совет Федерации и региональные парламенты одобрили предложенные поправки, а Путин подписал документ, но изменения не вступят в силу до объявления результатов всероссийского голосования.
Процедура пройдёт 1 июля. Одна из поправок позволит Путину остаться главой государства после 2024 года, обойдя действующее конституционное ограничение.
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