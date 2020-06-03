Члены ЦИК обсудят электронное голосование на ближайшем заседании

https://static.news.ru/photo/6220a420-a5b8-11ea-b210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия опубликовала проект повестки заседания 4 июня. В ходе мероприятия может быть утверждён порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Этот вопрос стоит первым пунктом в повестке, следует из документа, опубликованного на сайте ЦИК. Докладчиками выступят глава Ростелекома Михаил Осеевский, руководитель Минкомсвязи Максут Шадаев, зампред Центризбиркома Николай Булаев и начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Кроме того, вторым пунктом в проекте обсуждения указан вопрос о перечне регионов, в которых голосование будет проводиться в дистанционном формате.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил о необходимости изменить российскую Конституцию во время январского выступления перед Федеральным собранием. К марту Государственная дума, Совет Федерации и региональные парламенты одобрили предложенные поправки, а Путин подписал документ, но изменения не вступят в силу до объявления результатов всероссийского голосования.

Процедура пройдёт 1 июля. Одна из поправок позволит Путину остаться главой государства после 2024 года, обойдя действующее конституционное ограничение.