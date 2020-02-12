Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о кадровых изменениях на совещании с членами кабмина республики.
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Галас Таймсаханов ранее возглавлял администрацию главы правительства Чечни, Идрис Байсултанов работал его заместителем. Хамзат Кадырова был главой Курчалоевского района ЧР. Ибрагим Таймсаханов являлся сотрудником аппарата парламента республики. Рамзан Кадыров в ходе совещания подчеркнул, что новые министры на своих прошлых должностях отлично себя проявили.
Накануне, 11 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Одеса Байсултанова на должность заместителя министра спорта, сообщал NEW.ru. Байсултанов более 20 лет работал в органах власти ЧР, а с 2007 по 2012 год возглавлял правительство Чечни.
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