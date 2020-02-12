https://static.news.ru/photo/eda0953e-4daf-11ea-9372-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о кадровых изменениях на совещании с членами кабмина республики.

Как передаёт «Интерфакс», новым министром экономического, территориального развития и торговли стал Галас Таймсаханов. Идрис Байсултанов возглавил Министерство образования и науки. Хамзат Кадыров стал главой Министерства спорта и физической культуры. Ибрагим Таймсаханов назначен на пост министра госимущества и земельных отношений.

Галас Таймсаханов ранее возглавлял администрацию главы правительства Чечни, Идрис Байсултанов работал его заместителем. Хамзат Кадырова был главой Курчалоевского района ЧР. Ибрагим Таймсаханов являлся сотрудником аппарата парламента республики. Рамзан Кадыров в ходе совещания подчеркнул, что новые министры на своих прошлых должностях отлично себя проявили.

Накануне, 11 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Одеса Байсултанова на должность заместителя министра спорта, сообщал NEW.ru. Байсултанов более 20 лет работал в органах власти ЧР, а с 2007 по 2012 год возглавлял правительство Чечни.