https://static.news.ru/photo/1f8ece92-d166-11e9-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чеснаков Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.

Следующий этап — обмен пленными между сторонами конфликта — Киевом и народными республиками Донбасса. Переговоры об этом ведутся в контактной группе в Минске, — сказал Чеснаков ТАСС.

Он также отметил, что российская сторона давно добивается обмена заключёнными по принципу «всех установленных на всех установленных».

Как ранее писал News.ru, украинский президент Владимир Зеленский сказал, что договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта в Донбассе выполнены в полной мере.