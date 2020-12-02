Сидели два чиновника: чем Улюкаев лучше Белых

В последние несколько лет «посадками» некогда влиятельных людей никого не удивишь. Но аресты и последующие суды над экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, прозванного «водолазом» за постоянные заявления о том, что Россия уже достигла экономического дна, и над видным правым политиком и бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых были особыми событиями. Во-первых, потому, что Улюкаев формально оказался самым высокопоставленным узником, отлученным непосредственно от власти. Во-вторых, Белых принадлежал к тому политическому течению, которое делало пиар как раз на разоблачении мздоимства и коррупции в верхних эшелонах. И оба оказались задержанными с поличным.

Один был арестован при получении $2 млн, вымогавшихся якобы за особый раж его министерской команды при подготовке приобретения «Роснефтью» «Башнефти», другой — €400 тысяч от работавшего на его подконтрольной территории предпринимателя Юрия Зудхаймера, который к тому же являлся гражданином Германии.

Вскоре после вынесения приговоров оба отправились в колонии, где синхронно заняли блатные, по местным понятиям, места библиотекарей. Информацию эту общество восприняло не без иронии, будучи уверенным, что даже бывшим номенклатурщикам и за решеткой терпимо. Сидишь в тепле, с основным контингентом общаешься мало, можешь даже ночевать на своем объекте в обществе Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича.

К тому же Никита Белых развернулся энергично, стал литературные конференции и просветительские викторины проводить, да колонку свою в Интернете вести. Его товарищ по несчастью, Улюкаев, заплатил судебным приставам штраф в 130 млн рублей и спокойно продолжил следить за выдачей печатной продукции. При этом никто так и не поинтересовался, отчего на его счетах, исключительно госслужащего, обнаружилось почти полмиллиарда.

Никита Белых Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Шло время. Постепенно интерес к судьбам знаменитых заключённых стал угасать. И вдруг новый глава ФСИН Александр Калашников высказался об Алексее Валентиновиче весьма комплиментарно. Мол, очень культурный человек, добросовестно исполняет свои функции библиотекаря. И вообще заказывает новые книги, помогает ориентироваться в мире литературы остальным зекам. Такая нежданная положительная характеристика тут же была интерпретирована как предтеча УДО для Улюкаева. Раз уже первое лицо российских тюрем и лагерей так его хвалит. Да ещё публично под телекамеру.

И словно в насмешку после некоей проверки Никиту Белых переводят из библиотеки на шитьё мягких игрушек. Заодно его лишили и койки в общежитии, разместив в общем лагерном корпусе, на тамошней шконке. Отчего такая немилость, никто толком не объяснил. Можно, конечно, иронизировать, намекая на то, что диссертация Белых была посвящена особенностям сталинской лагерной экономики, и теперь он может изучать её на практике. Но факт остаётся фактом.

Но неужто экс-губернатор оказался куда менее компетентным и добросовестным библиотекарем, чем коллега Улюкаев? Более того, после отбытия половины срока с учётом предварительного заключения адвокат Белых собирался ходатайствовать о переводе своего доверителя на принудительные работы. Понятно, с иным режимом. Но в последний момент такое прошение было отозвано, видимо, по причине бесперспективности.

Получается, что положение Улюкаева внушает уже некоторый оптимизм. А ведь на суде после вынесения приговора о восьмилетнем заключении сам Алексей Валентинович с трагической миной заявлял, что с учётом его возраста ему вынесен фактически смертный приговор. Но, похоже, всё обойдется.

В чём же причина такого контраста судеб двух скромных тюремных библиотекарей? По появившейся версии, на судьбу Улюкаева может повлиять усиление позиций главы ВЭБ Игоря Шувалова, известного своими тесными связями с экс-министром. Отныне он становится во главе приписанных к его финансовой империи восьми институтов развития, в управлении которыми якобы мог бы помочь такой спец, как Улюкаев. Вот только силовики могут не понять такого либерализма. А потому ближайшая судьба Улюкаева и прольёт свет на то, кто теперь в большей силе — силовики или либералы от экономики. А у Белых, видать, такого покровителя не обнаружилось. Даже бывший товарищ по партии Анатолий Чубайс потерял свой пост.