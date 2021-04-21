Чем интригует открывающийся съезд компартии

КПРФ образца Геннадия Зюганова давно вошла интегральной составляющей в нынешнюю российскую политическую систему и, как выразился на плёнке с компроматом первый секретарь московского горкома Валерий Рашкин, давно играет с властью в поддавки и деградирует. А потому открывающийся 22 апреля партийный съезд вряд ли порадует своих редеющих сторонников новыми революционными апрельскими тезисами. И всё ограничится дежурной анафемой в адрес неназванных олигархов и иностранных агентов влияния. Ну, а сама дата — 22 апреля — даст повод обильно цитировать и вождя мирового пролетариата, раз уж съезд соберётся в день рождения Ленина.

Потому интересен съезд ведущей пока левой партии по ряду иных причин. Не идеологическими изысками, а предвкушением разрешения нескольких внутрипартийных интриг. Прежде всего, интерес к коммунистическому форуму нежданно подогрел показной антикоммунист Владимир Жириновский, сообщивший, что на съезде Зюганова «сольют» и его место займёт согласованный в президентской администрации Юрий Афонин. Понятно, что процесс транзита власти в компартии уже начат, но до выборов папу Зю никто трогать явно не будет. А вот потом возможен даже обсуждавшийся в околополитических кулуарах его переход в сенат на почётную пенсию. Впрочем, и прорыв к власти Афонина, с именем которого злые языки связывают усиливающуюся коммерциализацию партии, охотно включающей в свои предвыборные списки так называемых спонсоров, будет не таким простым. Высшая коммунистическая бюрократия всё чаще сталкивается с непониманием своих низовых ячеек.

kprf/vk.com

Так или иначе, но и сейчас вряд ли кто из серьёзных аналитиков откажет себе в удовольствии с карандашиком просмотреть утверждённые съездом избирательные списки, а заодно и поддерживаемых партией кандидатов в одномандатных округах, чтобы понять, сколько мест реально продано. Естественно, для пополнения партийной кассы.

Другой вопрос, который интересует многих наблюдателей, это судьба явных отступников, которых в партии обозначилось немало. И, конечно, прежде всего, речь пойдёт о двух видных партийцах — Валерии Рашкине и недавнем губернаторе Иркутской области Сергее Левченко, которые на некоей плёнке обсуждают в прямом смысле варианты внутрипартийного переворота. Не исключено, что эта запись была сделана и вброшена в Интернет как раз с целью вызвать раскол в коммунистических рядах, замкнуть КПРФ на внутренние разборки.

Но факт остаётся фактом: в тех самых рядах уже нет прежнего единства. К тому же Рашкин в последнее время не раз отмечался прямо-таки всплесками нонконформизма, утверждая, к примеру, что власти готовят новый этап пенсионной реформы с последующим ужесточением правил. Официальным лицам пришлось спешно опровергать заявление лидера столичных коммунистов, который явно и давно испытывает терпение своего партийного руководства. Заигрывал он даже с Навальным, силами которого они с Левченко хотели бы найти компромат на коллегу Афонина по части скрытой недвижимости. И это притом что Рашкин без колебаний исключил из партии депутатов-«партайгеноссе», проголосовавших в Мосгордуме против столичного бюджета. Такой вот парадокс.

На съезде, конечно, найдут повод заклеймить того же Навального. А вот что делать с собственными отступниками? Заставить публично покаяться и призвать разоружиться перед партией или всё-таки исключить? А может, сделать вид, что это опять происки Жириновского и иже с ним?

Словом, съезд вряд ли обогатит сокровищницу марксизма-ленинизма, но внимание по известным причинам явно привлечёт.