Чехию покинули 54 сотрудника посольства России

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Спецбортом лётного отряда «Россия» из Праги в Москву вылетели 54 сотрудника посольства России в Чехии, попавшие под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств. Дипломаты, покинувшие Прагу, окажутся на родине в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии, — сообщил Брякин.

В понедельник, 31 мая, Чехию покинет вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей. На этом процесс приведения штата посольства РФ в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве завершится.

Ранее стало известно, что чешское посольство в Москве уже уволило 71 сотрудника в ходе сокращения дипломатической миссии на паритетных началах с Россией. К концу мая работы лишатся ещё восемь человек. Следовательно, в общей сложности уволят 79 сотрудников., на рабочем месте останутся только 19 дипломатов.

Причиной конфликта с Чехией стало обвинение со стороны Праги о причастности Москвы к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали тогда из страны 18 сотрудников российского посольства.