Бывший канцлер ФРГ призвал отменить санкции против РФ

https://static.news.ru/photo/7b2624fa-8d07-11ea-b4fc-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Rainer_Droese, via imago-images.de/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за отмену введённых Евросоюзом санкций против России после присоединения Крыма. По его словам, сотрудничество с РФ необходимо в условиях коронавируса.

Он отметил, что готовность России сотрудничать с новой Германией после Второй мировой войны нельзя переоценить.

Во-первых, они (санкции. — NEWS.ru) пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества, — сказал Шрёдер в интервью изданию Tagesspiegel.

Ранее действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции во время эпидемии коронавируса неприятны. По её словам, Германия продолжает работать над политическими проблемами, которые стали причиной введения таких мер, писал NEWS.ru.