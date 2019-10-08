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Экс-руководитель финской пограничной охраны Яакко Кауканен получил российскую медаль.

Её вручил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, сообщается на сайте диппредставительства.

Таким образом РФ отметила вклад пограничника в дело обеспечения безопасности границы между странами.

Ранее News.ru писал, что российские космонавты, которые отправятся в свой первый полёт на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), вероятнее всего, останутся без государственных наград, которые они получили бы после полёта на российской технике. Об этом заявил историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.

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