Экс-руководитель финской пограничной охраны Яакко Кауканен получил российскую медаль.
Её вручил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, сообщается на
Таким образом РФ отметила вклад пограничника в дело обеспечения безопасности границы между странами.
Ранее News.ru писал, что российские космонавты, которые отправятся в свой первый полёт на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), вероятнее всего, останутся без государственных наград, которые они получили бы после полёта на российской технике. Об этом заявил историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.
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