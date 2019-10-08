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Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ собрала доказательства того, что основные центры, причастные к организации массовых беспорядков в Москве в период выборной кампании, работают в США, рассказал глава комиссии Андрей Климов.

Сенатор уточнил, что некоторые кураторы живут в Вашингтоне. По его словам, они добивались дискредитации политической системы России, пишет ТАСС. Ранее News.ru сообщал, что заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны...