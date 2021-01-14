Бывшая глава Россотрудничества Митрофанова назначена послом РФ в Болгарии

https://static.news.ru/photo/cdd49f48-572c-11eb-8574-fa163e074e61_660.jpg Элеонора Митрофанова Фото: rs.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил Элеонору Митрофанову чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии.

Другим указом глава государства освободил от должности посла Анатолия Макарова, передаёт «Парламентская газета». Митрофанова ранее возглавляла Россотрудничество. С этого поста она ушла в июле 2020 года, перейдя на должность посла по особым поручениям в МИД РФ. Россотрудничество возглавил Евгений Примаков.

Болгария — прекрасная, интересная страна. Я многих там знаю, с удовольствием принимаю это назначение, — прокомментировала назначение дипломат.

Митрофанова приступит к своим обязанностям в феврале.

Ранее Путин освободил от занимаемой должности посла России в Канаде Александра Дарчиева, сообщал NEWS.ru. 60-летний дипломат возглавлял дипмиссию в Оттаве в 2014 года. С 1992 года он сменил несколько должностей в центральном аппарате МИД России и в дипломатических представительствах за границей. Причины увольнения Дарчиева не раскрывались.