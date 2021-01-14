Бывшая глава Россотрудничества Митрофанова назначена послом РФ в Болгарии

Президент РФ Владимир Путин назначил Элеонору Митрофанову чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии.
Другим указом глава государства освободил от должности посла Анатолия Макарова,
Болгария — прекрасная, интересная страна. Я многих там знаю, с удовольствием принимаю это назначение, — прокомментировала назначение дипломат.
Митрофанова приступит к своим обязанностям в феврале.
Ранее Путин освободил от занимаемой должности посла России в Канаде Александра Дарчиева, сообщал NEWS.ru. 60-летний дипломат возглавлял дипмиссию в Оттаве в 2014 года. С 1992 года он сменил несколько должностей в центральном аппарате МИД России и в дипломатических представительствах за границей. Причины увольнения Дарчиева не раскрывались.