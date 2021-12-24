Боррель рассказал главе МИД Украины о консультациях по предложениям России
Софья Купервасер
Софья Купервасер
16:10, 24 декабря 2021
Глава европейской дипломатии Жозеп БоррельФото: Kay Nietfeld/dpa Global Look Press
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ЕС координирует свои действия по предложенным Россией гарантиям безопасности с НАТО и «другими единомышленниками», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, об этом последний написал у себя в Twitter.
Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнёрами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности, — говорится в публикации.
В ходе телефонного разговора Боррель и Кулеба также обсудили ситуацию в Восточной Европе, в частности на границе Украины и России, где, согласно заявлению ЕС, наблюдается усиление российского военного присутствия.
Глава дипломатии ЕС подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, — указано в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Боррель ещё раз подчеркнул, что ЕС считает незыблемым правом каждой страны самой определять внешнюю политику и вопросы безопасности, любые же переговоры на эти темы должны опираться на действующие обязательства в рамках ООН и ОБСЕ.
Ранее руководители стран ЕС оценили приговор Печерского районного суда Киева, согласно которому главе «Оппозиционной платформе — За жизнь», депутату парламента Виктору Медведчуку был назначен круглосуточный домашний арест. Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения политика, которого прокуратура Украины обвиняет в государственной измене.