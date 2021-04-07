Bloomberg: США намерены выслать дипломатов РФ

https://static.news.ru/photo/fcc26fc0-97f4-11eb-8158-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Официальные лица Белого дома завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательства в выборы в США. В настоящее время изучается вопрос о новых санкциях против России и выдворении её дипломатов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что кроме ограничительных мер в адрес Москвы, могут быть высланы на родину дипломаты, которых в США считают «сотрудниками разведки».

Один из собеседников агентства также отметил, что частью «ответа» Белого дома могут стать санкции, которые распространятся на лиц, «близких к президенту РФ Владимиру Путину и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США».

Москва не раз заявляла о непричастности к кибератакам на инфраструктуру США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал санкции США в отношении России и продвижение инфраструктуры НАТО на Восток. По его словам, американская политика в отношении России в виде санкций и линии давления не имеет никакого шанса на успех. Глава МИД напомнил, что антироссийские санкции начались ещё до прихода к власти Барака Обамы. По сути, они никогда не прекращались.