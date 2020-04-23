Пилотный проект единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи будет запущен уже в следующем году. Об этом говорится в письме за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко, с текстом которого ознакомился NEWS.ru. Первоначально опытная эксплуатация нового ресурса планировалась не ранее 2022 года, а полностью для граждан система должна была заработать лишь в 2023 году. В Совете Федерации считают, что чем быстрее будут созданы все необходимые населению электронные ресурсы, тем проще и эффективнее россияне смогут защищать свои права. Свою помощь в разработке портала предложили и в Федеральной палате адвокатов России.

Идею создания единого федерального портала бесплатной правовой помощи для граждан уже давно обсуждали и в регионах, и в Совете Федерации. Министерство юстиции поддержало эти предложения, и уже в марте текущего года было принято постановление правительства РФ о создании такого ресурса. В пояснительной записке к документу отмечалось, что такой госпортал позволит обеспечить «единый цифровой контур для работы всех участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи». В ведомстве отметили, что ресурс будет ориентирован прежде всего на рядового гражданина, не обладающего профессиональными юридическими познаниями.

Функционирование портала позволит создать безопасное правовое пространство, ориентированное на социально-бытовые потребности граждан, — говорится в документе.

По предварительным расчётам, создание портала обойдется в 413 млн рублей. При этом, что касается сроков его реализации, доступным для всех граждан страны ресурс станет не раньше 2023 года, а его опытное внедрение предусматривалось в 2022 году.

По мнению руководства комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, учитывая потребность граждан в получении качественной бесплатной юридической помощи и достоверной правовой информации, а также значительную вовлечённость субъектов РФ в работу по созданию региональных сегментов портала, сроки его создания необходимо сократить. В связи с этим глава комитета Андрей Клишас направил в Минюст предложение предусмотреть возможность рабочего использования портала уже с 2022 года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ответе ведомства за подписью министра Константина Чуйченко, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru, доводы сенаторов признали целесообразными.

В пункт 4 проекта постановления внесены соответствующие изменения по планируемым срокам создания портала, которые предусматривают проведение в 2020 году работ по его проектированию, в 2021 году — реализацию мероприятий по созданию портала и его пилотному внедрению (опытная эксплуатация) на территории отдельных субъектов РФ, в 2022 году — введение портала в промышленную эксплуатацию, — говорится в письме.

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, чем быстрее будут созданы все необходимые населению электронные ресурсы для получения актуальной и достоверной информации, тем проще и эффективнее наши соотечественники смогут защищать свои права. Поэтому конституционный комитет Совета Федерации попросил Минюст России закладывать максимально сжатые сроки на проектирование, тестирование и ввод в полноценную эксплуатацию всероссийского портала правового просвещения и правовой поддержки, пояснила она NEWS.ru.

Наша позиция услышана Минюстом, и в проекте постановления правительства РФ о создании портала сроки сокращены на целый год. В ситуациях, аналогичных сегодняшней, когда востребованными оказываются дистанционные услуги, а все мы так или иначе вынуждены учиться чему-то новому, оперативность решений имеет колоссальное значение. Тем более что портал предполагает не только предоставление проверенной правовой информации, но и непосредственную правовую помощь гражданам. Например, через моделирование ситуаций, проектирование юридически грамотных документов на основе готовых шаблонов и получение готовых обращений, жалоб, исковых заявлений без обращения к юристу. Поэтому выигранный год — это очень много. Ирина Рукавишникова первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

Создание единого правового портала готовы поддержать и в Федеральной палате адвокатов.

Радует, что министр Чуйченко более чем адекватно оценивает текущую ситуацию и реальные потребности граждан по защите их прав в условиях пандемии и фактически развернувшегося экономического кризиса. Это надо делать как можно быстрее и, разумеется, пользоваться помощью адвокатуры как института, наиболее отвечающего требованиям к помощи людям в подобных условиях. Федеральная палата адвокатов России готова начать активно работать совместно с Минюстом, что, впрочем, мы всегда и делаем в тяжёлых ситуациях. А с учётом перехода всех и вся в онлайн и существования не только России, но и всего мира в оных условиях, у этого портала огромный шанс обрести востребованность и оказать помощь, а гражданам помочь с правовым просвещением, отсутствие которого. как и отсутствие культуры права, является тормозом для прорыва. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

С другой стороны, в профессиональном сообществе отмечают, что уже сейчас существует множество сайтов, на которых можно получить бесплатную юридическую консультацию. На сайтах есть рейтинг консультантов, соответственно, консультации оказываются на действительно качественном уровне. По мнению старшего юриста BMS Law Firm Владимира Шалаева, такую инициативу стоило бы разрабатывать и создавать вместе с сообществом или на базе имеющихся справочно-правовых систем, интегрируя в них обывательские функции.

Да, было бы удобно подготовить и подать иск, вставив данные ответчика в шаблонную форму на госпортале, однако до таких инициатив нам ещё далеко, — отметил он.

По словам эксперта, авторы не учли наличия обширного рынка бесплатной юридической помощи, сформированного конкурентным образом и успешно функционирующего многие годы.