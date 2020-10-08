Баку и Ереван подтвердили своё участие в консультациях в Москве 9 октября

https://static.news.ru/photo/2f682ea8-09ff-11eb-8057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили, что примут участие в консультациях в Москве 9 октября.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в настоящее время идёт активная подготовка к мероприятию.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Накануне также стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону положение дел в Карабахе со своими коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.