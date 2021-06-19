Антонов пригласил на детальный разговор в посольство прессу

Посол РФ в США Анатолий Антонов попросил у представителей СМИ время, прежде чем отвечать на их вопросы. Он отметил, что ему необходимо хотя бы встретиться с американскими коллегами, сообщает РИА Новости.
Антонов
Я вас всех приглашаю в посольство. Посидим... и детально поговорим. Может быть, через 10 дней всё будет ясно. Пока ещё рано, — заявил дипломат в ответ на расспросы.
Ранее стало известно, что Анатолий Антонов ответил на заявление помощника американского президента Джейка Салливана о новых санкциях в отношении РФ. По его словам, это не приведёт к улучшению отношений между странами. И это не тот сигнал, которого все ждали после саммита, пояснил он.