Антонов пригласил на детальный разговор в посольство прессу

https://static.news.ru/photo/fec280a0-d1f9-11eb-accd-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов попросил у представителей СМИ время, прежде чем отвечать на их вопросы. Он отметил, что ему необходимо хотя бы встретиться с американскими коллегами, сообщает РИА Новости.

Антонов пояснил , что больше информации по проблемным вопросам с США у него может появиться дней через десять.

Я вас всех приглашаю в посольство. Посидим... и детально поговорим. Может быть, через 10 дней всё будет ясно. Пока ещё рано, — заявил дипломат в ответ на расспросы.

Ранее стало известно, что Анатолий Антонов ответил на заявление помощника американского президента Джейка Салливана о новых санкциях в отношении РФ. По его словам, это не приведёт к улучшению отношений между странами. И это не тот сигнал, которого все ждали после саммита, пояснил он.