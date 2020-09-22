Андрей Турчак избран первым вице-спикером Совфеда

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак был избран первым вице-спикером Совета Федераций. Ранее эту должность занимал Николай Фёдоров, представлявший в верхней палате парламента Чувашию.

За избрание Турчака проголосовали сенаторы на первом в осенней сессии заседании Совфеда, пишет РИА Новости.

Андрей Турчак с 2017 года занимал должность замглавы палаты. В Совете Федераций он представляет Псковскую область.

В ходе заседания также было принято решение об увеличении числа первых вице-спикеров до двух. Еще одним вице-спикером был назначен Андрей Яцкин, который с 2004 года являлся полномочным представителем правительства России в СФ. Его кандидатуру предложила глава палаты Валентина Матвиенко.

В среду, 23 сентября, открывается осенняя сессия Совета Федерации. В этот же день президент Владимир Путин впервые встретится с полным составом верхней палаты парламента. Как рассказал NEWS.ru источник в СФ, до конца текущей сессии лидер страны может использовать своё право на делегирование в верхнюю палату до 30 сенаторов, семь из которых, как ожидается, будут назначены главой государства пожизненно. О том, что до конца года в зале заседаний оборудуют 14 дополнительных мест для новых членов, свидетельствуют и данные сайта госзакупок.