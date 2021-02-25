Amnesty International объяснила лишение Навального статуса узника совести

https://static.news.ru/photo/ba3fb8f2-7809-11eb-9358-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала причины, по которым лишила российского оппозиционера Алексея Навального статуса «узника совести». Активисты заявили, что провели собственные экспертизы и не основывали своё решение «на тредах из твиттера или на лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов».

Скорее, это делается (лишение статуса «узника совести». — NEWS.ru) на основе доказательств и их тщательного изучения юридическим и политическим департаментом. <...> Мы никогда не учитывали утверждения, ложно приписываемые Навальному, или заявления, целью которых было дискредитировать его. Пропаганду российских властей можно распознать в качестве таковой, — говорится на официальном сайте AI.

Amnesty International признала оппозиционера узником совести вечером 17 января 2021 года, практически сразу после его задержания в аэропорту Москвы, когда он вернулся в РФ из немецкой клиники. Об отмене решения AI рассказала 23 февраля. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Нед Прайс отказался комментировать решение международной правозащитной организации Amnesty International, по которому Навальный больше не считается узником совести, но остаётся политическим заключённым. Он подчеркнул, что Вашингтон оценивает задержание и арест оппозиционера как политически мотивированные действия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, связались с Amnesty International. Под видом руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова они провели видеоконференцию с генеральным секретарём организации Джулией Верхаар.