Американские дипломаты назвали пандемию шансом на «возвращение» Крыма

Пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и «вернуть» Крым Киеву. Для этого необходимо лишь надавить на Россию.
Такое мнение
Дипломаты считают, что глава Белого дома Дональд Трамп вместе с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Кремлю прекратить конфликт в соседней стране, а взамен пообещать отменить антироссийские санкции.
Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться, — полагают экс-послы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пока президент США Дональд Трамп грозит России и Саудовской Аравии новыми санкциями — в связи с обвалом нефтяного рынка, — чаще звучат предположения, что на фоне сложной общемировой ситуации международные игроки могут смягчить ранее наложенные ограничения. Российская сторона фактически уже прямым текстом предложила Западу частично отказаться от санкционного режима.
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