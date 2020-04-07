Американские дипломаты назвали пандемию шансом на «возвращение» Крыма

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Министерство иностранных дел России ответило на распоряжение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов. В ведомстве напомнили, что все государства равны в мирном использовании и исследовании космоса.

Там отметили, что космическое пространство и небесные тела, включая Луну, не подлежат национальному присвоению на основании договора от 1967 года. Примечателен сам выбор момента для опубликования этого документа — именно...