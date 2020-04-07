Пока президент США Дональд Трамп грозит России и Саудовской Аравии новыми санкциями — в связи с обвалом нефтяного рынка, — чаще звучат предположения, что на фоне сложной общемировой ситуации международные игроки могут смягчить ранее наложенные ограничения. Российская сторона фактически уже прямым текстом предложила Западу частично отказаться от санкционного режима. Однако даже нефтяной кризис и пандемия COVID-19, судя по всему, не приведут к снятию ранее установленных барьеров.

Ещё выступая в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) 26 марта текущего года, президент России Владимир Путин особо подчеркнул важность взаимодействия всех стран мира в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Для этого, по мнению российского лидера, нужно отказаться и от некоторых международных противоречий.

Не менее важно на период кризиса создать так называемые «зелёные коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, — отметил Путин.

Президент России принял участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который проходит в формате видеоконференции kremlin.ru

Зарубежные партнёры недвусмысленный сигнал Кремля услышали, но, видимо, совсем не так, как того хотели бы в Москве. Группа членов Европейского парламента обратилась в Еврокомиссию (высший орган исполнительной власти ЕС) с письмом, в котором потребовала не допустить «под предлогом борьбы с пандемией коронавируса» отмены санкций против России. А 6 апреля официальный представитель ЕК Питер Стано, выступая на брифинге, подтвердил, что Евросоюз не намерен отказываться от антироссийских ограничений. Как напомнил чиновник, они были введены в связи с событиями 2014 года на Украине и в Крыму, а потому к нынешней ситуации отношения не имеют.

Эти санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом, — подчеркнул Стано.

Такая реакция весьма показательна: ЕС, будучи структурой, состоящей из разных государств, всегда занимал более мягкую, чем США, позицию по вопросу антироссийских ограничений. И если уже в Брюсселе был дан жёсткий и однозначный ответ на вопрос о санкционных поблажках, то ожидать уступок от Вашингтона Москве точно не стоит. Тем более — в нынешних условиях, когда Трамп анонсирует возможные новые ограничительные меры против России и Саудовской Аравии.

Даже если слова американского лидера окажутся лишь воинственной риторикой — а так ли это, станет понятно после заседания ОПЕК+ 9 апреля, — при самом оптимистичном сценарии Белый дом не заинтересован подыгрывать Москве. Перед Трампом сейчас стоят серьёзнейшие внутриполитические вызовы: от борьбы с эпидемией COVID-19 и сохранения рабочих мест в США на фоне нефтяного кризиса до подготовки к ноябрьским президентским выборам. В этих условиях любой промах, включая и шаги навстречу России, моментально усилит оппонентов американского лидера.

Некоторые российские аналитики, впрочем, считают , что, несмотря на позицию Запада, постепенное смягчение санкционного режима в связи с пандемией или, скорее, после её окончания — всё же возможно. В первую очередь, в связи с общей необходимостью всех стран восстановить мировую систему, понёсшую убытки от коронавируса. Впрочем, и в этом случае отмена санкционного режима будет процессом небыстрым и сложным.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, в свою очередь, в разговоре с NEWS.ru отметил, что снятие ограничительных мер в принципе едва ли возможно. Иные прогнозы, считает он, — лишь своего рода пиар-кампания вокруг заявления Путина, сделанного на саммите «Большой двадцатки».