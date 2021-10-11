Американист объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву

Заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд прибыла в Москву с рабочей поездкой для обсуждения наиболее острых российско-американских вопросов, в частности работы посольств, «визовой войны» и в особенности Минских соглашений. Так считает американист, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв. Своё мнение он высказал в беседе с «Политикой Сегодня».

Мы знаем, что на встрече президентов прозвучала фраза о том, что решение вопроса нужно основывать на Минских соглашениях. Киев практически открыто отказывается их выполнять и с другой стороны тянет всячески США присоединиться ко всем этим переговорам. Думаю, будет о чём поговорить. Нуланд в вопросе Украины очень глубоко была задействована с самого начала, человек в этом смысле знающий и переговоры будут вполне конкретными, — отметил Рогулёв.

Он напомнил, что Виктория Нуланд была включена в чёрный список РФ в ответ на антироссийские меры Соединённых Штаты. Для её прибытия в Россию Москва и Вашингтон взаимно исключили из своих списков по одному дипломату. Рогулёв выразил уверенность в том, что на встрече в российской столице стороны попытаются улучшить работу России и США, а также обсудят «визовую войну» между странами.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что главной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения США и России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что встреча с Владимиром Путиным у неё не запланирована.