Американист назвал ведущие СМИ США аналогом жёлтой прессы

Статьи в ведущих американских СМИ о предполагаемых жертвах в случае вооружённого вторжения России на территорию Украины прокомментировал глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. В беседе с RT он назвал публикации продолжением информационной войны, а также отметил, что напечатавшие их издания превратились в аналог жёлтой прессы.

По словам эксперта, публикации демонстрируют рост давления на Россию, которое приобретает характер войны и является его отражением.

Что же касается самих изданий The New York Times и The Washington Post, то они уже давно теряют свою аудиторию, печатают всё что угодно, не опираясь на факты, добавил Рогулёв.

Они уже давно превратились в аналог жёлтой прессы, — сказал американист.

Публикации о почти полной готовности России к вторжению на Украину и предполагаемых жертвах появились в The New York Times, The Washington Post и Reuters накануне. Авторы считают, что в этой войне могут погибнуть до 85 тысяч человек. При этом большую часть жертв — от 20 тысяч до 50 тысяч человек — составят мирные жители. Потери России они оценили в 3–10 тысяч военнослужащих.

Статьи прокомментировал замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров. По его мнению, статьи направлены на разжигание конфликта между Москвой и Киевом. США это выгодно ради решения своих геополитических задач.