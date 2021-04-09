Американцев обвинили в накручивании ситуации вокруг Донбасса

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Соединённые Штаты Америки отправкой двух кораблей ВМФ США в Чёрное море хотят продемонстрировать силу и накручивают ситуацию вокруг юго-востока Украины, считает российский сенатор от Крыма Сергей Цеков. Политик добавил, что реальную военную помощь Киев от Вашингтона не получит, за океаном стремятся лишь поддерживать конфронтацию между РФ и соседней страной.

Цеков отметил, что если начнётся наступление на Донбасс и жёсткие действия в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то Кремль не оставит «один на один» своих сограждан с агрессором. Член Совфеда уверен, что Запад провоцирует РФ предпринять какие-то действия в отношении Киева, но РФ не поддаётся на подобные уловки, пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Елена Панина заявила, что возможные намерения США направить корабли в Чёрное море «в знак поддержки Украины» могут ещё больше осложнить обстановку вокруг Донбасса. Она добавила, что военные США обычно с большой тревогой и весьма нервно реагируют на неизбежное в таких ситуациях появление военнослужащих РФ.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, хочет послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева. США должны за 14 дней предупредить о намерениях усилить военное присутствие в регионе. Сейчас неясно, приняли ли в Вашингтоне окончательное решение. В Вашингтоне уже обвинили РФ в «эскалации, агрессии», передвижении войск в Крыму и на восточной границе с Украиной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие власти предупредили РФ о проходе боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с конвенцией Монтрё, рассказали в посольстве России в республике. Они преодолеют пролив Босфор на следующей неделе, с 12 по 18 апреля. В Анкаре считают, что это произойдёт 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая военные судна ВМФ США вернутся.