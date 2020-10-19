Алиев заявил, что Армения пытается расширить географию конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/e6ab33ca-11fd-11eb-b2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.az

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе позволила предотвратить вовлечение в него новых участников. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку делегацию во главе со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.

Тем более это было целью Армении, она хотела расширить географию конфликта. Это очень неверный путь, — приводит слова Алиева телеканал АЗТВ.

По его словам, поддержка турецкого государства и народа имеет особое значение. Он отметил, что Азербайджан и Турция «всегда рядом друг с другом» и так будет дальше.

Ранее NEWS.ru писал, что британская нефтяная корпорация выступила в поддержку Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. Соответствующее письмо региональный президент организации в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс направил азербайджанскому премьер-министру Али Асадову.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.