Алиев поздравил Путина с Днём России

https://static.news.ru/photo/912f415a-aa67-11ea-b36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо российскому коллеге Владимиру Путину в честь Дня России, который скоро наступит.

Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником — Днём России. Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, успехов, а всем россиянам — процветания и благополучия, — говорится в документе.

Алиев подчеркнул, что Россия уверенно идёт по пути развития, прогресса и преобразований во всех сферах жизни. Он отметил, что азербайджано-российское многоплановое взаимодействие и стратегическое партнёрство продолжится, так как наши народы связаны многовековой дружбой.

Как писал NEWS.ru, в День России, 12 июня, президент страны Владимир Путин поучаствует в публичном мероприятии. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.