Актриса Немоляева поддержала решение Путина о признании ЛНР и ДНР

Актриса Светлана Немоляева заявила, что в признанных президентом России Владимиром Путиным Донецкой и Луганской Народных Республиках живут «наши люди». По её мнению, лидеру РФ удалось своевременно прийти им на помощь, пишут «Народные Новости».

Я поддерживаю решение президента России, потому что в ДНР и ЛНР находятся наши люди. Когда я видела по телевизору беженцев с детишками и стариками, то я подумала, как же можно бросить людей в такой сложной ситуации? Что они плохого сделали в жизни кому-то? Какое они преступление совершили, чтобы их можно было в такую ситуацию поставить. Россия своевременно пришла им на помощь, — заверила Немоляева.

Президент РФ Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе. Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Ранее певец Лев Лещенко заявил, что ситуация вокруг Украины и её отношений с РФ выгодна «западным и американским воротилам». Артист поддержал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он также подчеркнул, что «настроения украинских элит — это не настроения народа».