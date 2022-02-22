Советский и российский певец Лев Лещенко заявил NEWS.ru, что ситуация вокруг Украины и её отношений с РФ выгодна «западным и американским воротилам». Артист поддержал признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он также подчеркнул, что «настроения украинских элит — это не настроения народа».

Тема очень серьёзная, она не оставила нас равнодушными. Мы очень трепетно относимся к этому, это наш братский народ в прошлом. Произошёл какой-то непонятный конфликт, инспирированный международным капиталом, иностранными спецслужбами, США, и диалога никакого не наблюдалось. Компромисса не видно этому было, никто не собирался выполнять Минские соглашения, я не политик, но вижу это. <...> Эта ситуация будет играть на руку и западным воротилам, и американским. <...> Решение [признать ЛНР и ДНР] я поддерживаю, оно обдуманное и взвешенное, — рассказал исполнитель.

Лещенко убеждён в том, что война между РФ и Украиной невозможна, так как подобный конфликт «никому не нужен». Он предположил, что «мелкие провокации» со стороны Киева прекратятся «и всё успокоится».

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

21 февраля президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер незамедлительно признал суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В пресс-службе партии отметили: «Всё, что происходит, — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями».

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.