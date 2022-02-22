18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

В ЛДПР рассказали, как Жириновский отреагировал на признание ЛДНР

В ЛДПР заявили, что Жириновский «без преувеличения ликовал» после признания ЛДНР
10:12, 22 февраля 2022
В ЛДПР рассказали, как Жириновский отреагировал на признание ЛДНР Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, рассказали NEWS.ru в пресс-службе партии. Там отметили: «всё, что происходит — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями».

Он (Владимир Жириновский. — NEWS.ru) без преувеличения ликовал. Всё, что происходит — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями, — заявили в ЛДПР.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Кроме того, глава РФ потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео