https://static.news.ru/photo/3464fbd8-e5f3-11e9-a393-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/News.ru

Активист попытался сорвать выступление вице-спикер Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выкрикивая лозунги о «террористической России».

Глава российской делегации выступал на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму в Парламентской ассамблее совета Европы. В этот момент неизвестный начал кричать, прерывая участников заседания.

Вы видите, что происходит в колыбели демократии? — обратился Толстой к присутствующим.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила охрану вывести из зала, передаёт ТАСС .

Ранее ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее без каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

Как писал News.ru, делегация грузинских депутатов отказалась участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом они выражают протест в связи с восстановлением права голоса России в ПАСЕ.