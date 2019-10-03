Активист попытался сорвать выступление вице-спикер Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выкрикивая лозунги о «террористической России».
Глава российской делегации выступал на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму в Парламентской ассамблее совета Европы. В этот момент неизвестный начал кричать, прерывая участников заседания.
Вы видите, что происходит в колыбели демократии? — обратился Толстой к присутствующим.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила охрану вывести из зала, передаёт
Ранее ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее без каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.
Как писал News.ru, делегация грузинских депутатов отказалась участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Таким образом они выражают протест в связи с восстановлением права голоса России в ПАСЕ.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен