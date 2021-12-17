«А зачем НАТО Украина»: Пушков заявил о подготовке Альянса к войне с РФ

Алексей Пушков считает, что появление НАТО на границе Украины — явный признак подготовки Альянсом войны с Россией. Такое заявление сенатор сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из неё плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями её руководства, сделать её неформальным членом Альянса. Насыщать её оружием, превращать в военизированный кулак, — пояснил политик.

Пушков уверен, что Запад на данный момент поддерживает «диалог ради диалога».

Под сурдинку этого диалога идут военные приготовления, — резюмировал Пушков.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия требует отзыва решения 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. По его словам, Москву категорически не устраивает предстоящее вхождение этих стран в НАТО и она намерена с этим бороться.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия никому не угрожает, но гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии её интересов. При этом предупреждения от Госдепа и Пентагона о наращивании Москвой войск у границ Украины является пропагандой.