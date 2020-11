Журналист из США пожалуется в ISU из-за нарушений на Гран-при в Москве

Херш на своей странице в Twitter написал, что правила ISU требуют, чтобы все спортсмены и тренеры носили маски за пределами льда и соблюдали дистанцию в полтора метра. Журналист заявил, что организаторы Гран-при России пренебрегли этими правилами, позволив спортсменам и их наставникам обниматься и целоваться в kiss and cry (место, где фигуристы ожидают оценок судей после проката). Также недовольство американца вызвал допуск зрителей на трибуны.

It turns out Russia is flouting both ISU-issued guidelines for figure skating and ISU-issued general guidelines for ISU events by allowing hugs, cheek kisses and maskless athletes and coaches sitting in close proximity in Kiss and Cry at #rostelecomcup .