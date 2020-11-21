Журналист из США пожалуется в ISU из-за нарушений на Гран-при в Москве

https://static.news.ru/photo/93fb0920-2bf7-11eb-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Журналист из США Филипп Херш обратится с жалобой в Международный союз конькобежцев (ISU). Американец считает, что на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве нарушались санитарные правила.

Херш на своей странице в Twitter написал, что правила ISU требуют, чтобы все спортсмены и тренеры носили маски за пределами льда и соблюдали дистанцию в полтора метра. Журналист заявил, что организаторы Гран-при России пренебрегли этими правилами, позволив спортсменам и их наставникам обниматься и целоваться в kiss and cry (место, где фигуристы ожидают оценок судей после проката). Также недовольство американца вызвал допуск зрителей на трибуны.

It turns out Russia is flouting both ISU-issued guidelines for figure skating and ISU-issued general guidelines for ISU events by allowing hugs, cheek kisses and maskless athletes and coaches sitting in close proximity in Kiss and Cry at #rostelecomcup . — Philip Hersh (@olyphil) November 20, 2020

Херш пообещал, что обязательно обратит внимание ISU на замеченные им нарушения, однако добавил, что не рассчитывает на оперативную реакцию. ISU вправе предупредить, оштрафовать или аннулировать результаты соревнований в случае нарушения правил организации.

В связи с пандемией коронавируса ISU принял решение проводить этапы Гран-при в 2020 году в формате национальных соревнований. При этом уже известно, что Пекин не сможет принять финал в декабре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова снялась с Гран-при в Москве из-за пневмонии.