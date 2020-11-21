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Журналист из США пожалуется в ISU из-за нарушений на Гран-при в Москве

15:24, 21 ноября 2020 461
Алёна Косторная Алёна Косторная Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Журналист из США Филипп Херш обратится с жалобой в Международный союз конькобежцев (ISU). Американец считает, что на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве нарушались санитарные правила.

Херш на своей странице в Twitter написал, что правила ISU требуют, чтобы все спортсмены и тренеры носили маски за пределами льда и соблюдали дистанцию в полтора метра. Журналист заявил, что организаторы Гран-при России пренебрегли этими правилами, позволив спортсменам и их наставникам обниматься и целоваться в kiss and cry (место, где фигуристы ожидают оценок судей после проката). Также недовольство американца вызвал допуск зрителей на трибуны.

Херш пообещал, что обязательно обратит внимание ISU на замеченные им нарушения, однако добавил, что не рассчитывает на оперативную реакцию. ISU вправе предупредить, оштрафовать или аннулировать результаты соревнований в случае нарушения правил организации.

В связи с пандемией коронавируса ISU принял решение проводить этапы Гран-при в 2020 году в формате национальных соревнований. При этом уже известно, что Пекин не сможет принять финал в декабре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова снялась с Гран-при в Москве из-за пневмонии.

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