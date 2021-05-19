Жулин дал совет Тутберидзе по работе с фигуристами

https://static.news.ru/photo/0a2f1a92-b8a6-11eb-ae96-96000091f725_660.jpg Александр Жулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Александр Жулин считает, что для конкуренции в фигурном катании специалисту Этери Тутберидзе необходимо приглашать иностранных спортсменов. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Этери Георгиевне надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. А сейчас семь русских девочек послать на соревнования, и они все семь первых мест займут. Поэтому в Америке люди и бросают спорт, потому что не понимают, как с русскими бороться, — сказал Жулин.

Сам специалист был бы рад увидеть в группе Тутберидзе японских и американских спортсменов.

Между тем ему напомнили, что к Этери приезжал Шома Уно, однако очень быстро отказался работать с российскими специалистами. Жулин объяснил это тепличными условиями, в которых существовал фигурист.

Сергей Дудаков, работающий с Тутберидзе, рассказывал, что Уно провёл 15-минутную разминку на полу. Впоследствии фигурист расстроился и вернулся к Ламбьелю.

Ранее американский фигурист Джонни Вейр, свободно разговаривающий на русском языке, станцевал под композицию певицы Манижи, которая представляет Россию на Евровидении-2021.