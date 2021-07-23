Женская сборная России по водному поло победила китаянок

В стартовом матче олимпийского ватерпольного турнира женская сборная России одержала победу над Китаем со счётом 18:17.

На протяжении всего матча соперницы поочерёдно выходили вперёд и к перерыву сравнялись в счёте 9:9. Развязка наступила лишь в четвёртой четверти, когда россиянки вышли вперёд с отрывом в два мяча после нескольких успешных сейвов вратаря Анны Карнаух, а затем удержали завоёванное преимущество.

После игры с Китаем россиянкам предстоят матчи на групповом этапе с командами США, Венгрии и Японии. В 1/4 финала выйдут по четыре команды из каждой группы. В 2016 году сборная России завоевала бронзовые награды на Олимпийских играх, победив в серии послематчевых пенальти команду Венгрии.

Как стало известно ранее, российские ватерполистки уступили сборной Испании в финале чемпионата Европы. Они проиграли со счётом 12:13.