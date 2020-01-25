https://static.news.ru/photo/71cec8e0-3fae-11ea-bd20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Российские ватерполистки уступили сборной Испании в финале чемпионата Европы. Они проиграли со счётом 12:13.

Самой результативной командой стала капитан Екатерина Прокофьева. Она забила 4 мяча. Однако команда совершила очень много ошибок в финале.

В последний раз сборной России удалось выйти в финал чемпионата Европы в 2010 году. Тогда спортсменкам удалось победить греческую команду со счётом 11:6.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале ЧЕ. они уступили со счётом 10:14.