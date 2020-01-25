Российские ватерполистки уступили сборной Испании в финале чемпионата Европы. Они проиграли со счётом 12:13.
Самой результативной командой стала капитан Екатерина Прокофьева. Она забила 4 мяча. Однако команда совершила очень много ошибок в финале.
В последний раз сборной России удалось выйти в финал чемпионата Европы в 2010 году. Тогда спортсменкам удалось победить греческую команду со счётом 11:6.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале ЧЕ. они уступили со счётом 10:14.
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