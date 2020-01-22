https://static.news.ru/photo/c65c6d90-3d51-11ea-927f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waterpolonlineru/facebook.com

Мужская сборная России по водному поло в четвертьфинальном поединке чемпионата Европы, проходящего в Будапеште, проиграла хозяевам турнира венгерским ватерполистам со счётом 10:14 (2:3, 3:3, 3:4, 2:4).

В полуфинальном матче европейского первенства сборная Венгрии 24 января встретится с командой Черногории, которая взяла верх над итальянцами со счётом 10:8.

В другом полуфинале сыграют сборная Испании, которая в четвертьфинале в серии пенальти одолела сербов (10:9), и победитель матча Хорватия — Греция.

Финальный поединок чемпионата Европы состоится 26 января, победитель турнира завоюет олимпийскую лицензию для выступления на Играх-2020 в Токио.

Женская ватерпольная сборная России на предварительном этапе европейского первенства со счётом 27:2 разгромила соперниц из Сербии, писал ранее NEWS.ru.