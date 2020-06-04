Зеппельт рассказал о нынешней ситуации в российском спорте

https://static.news.ru/photo/ae5e6bda-a64c-11ea-97b9-fa163e074e61_660.jpg Хайо Зеппельт Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что ситуация в российском спорте улучшилась, так как появились разумные люди.

В последние годы в России на передний край спорта выходит всё больше и больше надёжных и разумных людей. Российская публика также начала признавать тот факт, что допинг часто играл большую роль в успехах их спортсменов. Конечно, в спортивной системе ещё есть люди, готовые на всё что угодно, чтобы скрыть проблемы, — приводит его слова Delfi.

Также журналист отметил, что ему запрещён въезд в Россию, так как он распространял ложь о допинге в российском спорте в мировой прессе. По его мнению, это вызывает только смех, потому что все утверждения, которые он выдвигал в отношении российской допинг-системы, либо были фактами на момент их предоставления, либо остаются фактами.

Поэтому, если бы мне пришлось предположить реальную причину запрета на мой въезд, я бы искал ответ где-нибудь в бюрократии и в лабиринте интересов Кремля, — сказал он.

Допинговый скандал в России разгорелся в 2014 году из-за Хайо Зеппельта, который показал два фильма о массовом употреблении допинга в российской лёгкой атлетике. Помог ему в этом экс-глава Московской лаборатории, мигрировавший в США Григорий Родченков, который слил все данные, пиcал NEWS.ru.