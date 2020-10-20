16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Заразившийся коронавирусом фигурист Козловский обратился к болельщикам

13:06, 20 октября 2020

Заразившийся коронавирусом российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании, рассказал о своём состоянии в социальной сети.

Получил большое количество сообщений от вас с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не ожидал услышать столько приятных и тёплых слов. Чувствую я себя прекрасно. В скором времени вернусь к своей привычной жизнедеятельности и тренировкам. Берегите себя и своё здоровье, соблюдая меры предосторожности, установленные нашим правительством, — сообщил спортсмен в Instagram.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¸Ðµ ÐÐ¾Ð»ÐµÐ»ÑÑÐ¸ÐºÐ¸, ÐÑÑÐ·ÑÑ!!! Ð¯ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð» Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¾Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÑÑÐ²Ð¾ ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ ÐÐ°Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð¶ÐµÐ»Ð°Ð½Ð¸ÑÐ¼Ð¸ ÑÐºÐ¾ÑÐµÐ¸ÑÐµÐ³Ð¾ Ð²ÑÐ·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐÐµ Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð» ÑÑÐ»ÑÑÐ°ÑÑ ÑÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ½ÑÑ Ð¸ ÑÐµÐ¿Ð»ÑÑ ÑÐ»Ð¾Ð² Ð¥Ð¾ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ÑÑÑÑ Ñ ÐÐ°Ð¼Ð¸, ÑÑÐ¾ ÑÑÐ²ÑÑÐ²ÑÑ Ñ ÑÐµÐ±Ñ Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¾ Ð¸ Ð² ÑÐºÐ¾ÑÐ¾Ð¼ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð²ÐµÑÐ½ÑÑÑ Ðº ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¸ Ð¿ÑÐ¸Ð²ÑÑÐ½Ð¾Ð¸ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ´ÐµÑÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¸ ÑÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ°Ð¼ Ð ÐÑ ÑÐµÐ¼ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ Ð±ÐµÑÐµÐ³Ð¸ÑÐµ ÑÐµÐ±Ñ Ð¸ ÑÐ²Ð¾Ðµ Ð·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²ÑÐµ, ÑÐ¾Ð±Ð»ÑÐ´Ð°Ñ Ð¼ÐµÑÑ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¾ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸, ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½ÑÐµ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¼ ÐÑÐ°Ð²Ð¸ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð¾Ð¼ ÐÐ¾ ÑÐºÐ¾ÑÐ¾Ð¸ Ð²ÑÑÑÐµÑÐ¸, ÐÐ°Ñ D.K.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¼Ð¸ÑÑÐ¸Ð¹ ÐÐ¾Ð·Ð»Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ (@dimakozlovski)

Дмитрий Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Пара является чемпионом Европы и России.

Ранее писатель Александр Цыпкин рассказал, что заразился коронавирусом. Сначала он принял симптомы COVID-19 за последствия прививки от гриппа. Мужчина добавил, что надеется появиться на сцене уже 26 и 28 октября с прочтением повести «Идеальный Че», однако это будет возможно, только если анализы на коронавирус дадут отрицательный результат, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео