Заразившийся коронавирусом фигурист Козловский обратился к болельщикам

Генеральный директор регбийного клуба «Фили» (Москва) Иван Лыско выразил надежду, что дворец гандбола международного уровня в Москве появится не вместо регбийного поля, а на прилегающей территории к заводу Хруничева.

Я очень надеюсь, что речь всё-таки не про территорию спортивного комплекса «Фили» и регбийного поля, а про прилегающую территорию к заводу, где сейчас находится парковая зона. Но, как говорится, на...