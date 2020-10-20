Заразившийся коронавирусом фигурист Козловский обратился к болельщикам

Заразившийся коронавирусом российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании, рассказал о своём состоянии в социальной сети.
Получил большое количество сообщений от вас с пожеланиями скорейшего выздоровления. Не ожидал услышать столько приятных и тёплых слов. Чувствую я себя прекрасно. В скором времени вернусь к своей привычной жизнедеятельности и тренировкам. Берегите себя и своё здоровье, соблюдая меры предосторожности, установленные нашим правительством, — сообщил спортсмен в Instagram.
Дмитрий Козловский выступает в паре с Александрой Бойковой. Пара является чемпионом Европы и России.
Ранее писатель Александр Цыпкин рассказал, что заразился коронавирусом. Сначала он принял симптомы COVID-19 за последствия прививки от гриппа. Мужчина добавил, что надеется появиться на сцене уже 26 и 28 октября с прочтением повести «Идеальный Че», однако это будет возможно, только если анализы на коронавирус дадут отрицательный результат, писал NEWS.ru.
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