Загитова де-факто завершила карьеру: Губерниев высказался о фигуристках

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22, в котором не оказалось экс-чемпионок мира Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Пост он сделал в своём Telegram-канале.

Спортсмены до последнего момента тянут с объявлением о завершении карьеры — это связано с условиями федерального и местного финансирования. То, что Загитова де-факто завершила спортивную карьеру, — это совершенно точно. Впереди участие в шоу, телевидение — тут понятно, чем Загитова будет заниматься, — написал Губерниев.

Он также выразил уверенность, что Евгения Медведева, которая пропустила сезон из-за травмы, себя ещё найдёт.

Состав сборной был объявлен 14 мая. Женщин в одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе и Елизавета Туктамышева, тренирующаяся под руководством Алексея Мишина.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась верить в возвращение Медведевой в большой спорт.

Сама Медведева назвала решение не включать её в команду справедливым.