За что Тутберидзе должна быть благодарна Плющенко

На вопрос, кто является главным «злодеем» нынешнего сезона в фигурном катании, любой болельщик даст однозначный ответ: Евгений Плющенко. Оно и понятно. «Расхититель» детей, главный «тролль» и возмутитель спокойствия, молодой тренер (речь не про возраст), не стесняющийся критиковать ни судей, ни других наставников и их подопечных. Действительно, на первый план выходит один негатив. Однако есть всё-таки позитивные моменты, которые привнёс Плющенко своей активной ролью в новом амплуа в этом сезоне. Вы не поверите, но от явления тренера-Плющенко народу выиграла в первую очередь именно Этери Тутберидзе. Каким образом, рассказывает NEWS.ru.

Спаситель фигурного катания

Ни для кого не секрет, что фигурное катание за последние несколько лет вышло на невероятный уровень популярности в нашей стране. Сумасшедшие рейтинги и просмотры, армия болельщиков, фигуристы, которые из года в год возглавляют всевозможные спортивные (и не только) рейтинги — ещё десять лет назад такое сложно было представить. Сейчас — это реальность.

Естественно, всё это не могло произойти в одночасье. Отправной точкой в этой истории стали успехи наших фигуристов, а если быть точнее, фигуристок сначала на Олимпийских играх в Сочи, а затем уже на следующих стартах. К приходу Плющенко-тренера (важно отметить, что он начал тренерскую деятельность в 2017 году, но по-настоящему смог заявить о себе только в этом сезоне — что этому способствовало, вы знаете) фигурное катание уже пользовалось популярностью. Однако с выходом двукратного олимпийского чемпиона на тренерскую авансцену случился настоящий бум в этом виде спорта.

Противостояние Плющенко и Тутберидзе привлекло к фигурному катанию внимание даже тех, кто ранее был к нему совершенно равнодушен. Теперь каждое соревнование, в особенности с участием фигуристов из этих тренерских блоков, вызывает огромный ажиотаж. Даже юниорские противостояния смотрятся и обсуждаются почти наравне со взрослыми.

Характерно и то, что с приходом Плющенко фигурное катание вышло за рамки обычного вида спорта, за которым следят исключительно от старта к старту. Теперь что ни день, то происходят какие-то переходы, конфликты, скандалы, которые постоянно удерживают внимание и, бесспорно, держат в напряжении многочисленную аудиторию.

Конечно, Плющенко часто достаётся за его склонность комментировать всё вокруг, за любовь вступать и провоцировать конфликтные ситуации. Но тем самым он только разжигает интерес к своей персоне, школе и к своему противостоянию с Тутберидзе. А это, в свою очередь, выливается в бешеные рейтинги телевизионных трансляций (например, командный турнир Кубок Первого канала занял четвёртое, восьмое, девятое и 15-е места в топ-20 телеэфиров Москвы на прошлой неделе) и приводит к созданию развлекательных турниров с призовым фондом свыше 10 млн рублей. Понятное дело, что эти суммы не идут ни в какое сравнение с теми контрактами и призовыми, которые прописаны в главной лиге по смешанным единоборствам UFC. Но кто знает, к чему это может привести в будущем. В любом случае потенциал у фигурного катания в России просто гигантский.

И Плющенко с теми элементами шоу (от слова шоу-бизнес), которые он привнёс своим мощным появлением в этом сезоне, может раскрыть фигурное катание, довольно бедный вид спорта, с новой стороны. Процесс уже запущен.

Спаситель Тутберидзе

Евгений Плющенко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

А теперь давайте перейдём к более узкой стороне вопроса. Своими набегами на тренерский штаб Тутберидзе Плющенко предстал в глазах большинства людей и самой Этери Георгиевны в том числе в роли главного врага «Хрустального» (в этом межсезонье к двукратному олимпийскому чемпиону перешли два лидера группы Тутберидзе, один тренер и несколько юниоров. — NEWS.ru). Но вообще Евгений, возможно, сам того не ожидая, оказал неплохую услугу своему главному оппоненту. Что же это за услуга?

Несмотря на огромное количество достижений, которыми отметились в последние годы фигуристки Тутбеирдзе, отношение к этому тренеру уже давно перестало быть однозначным. Ей часто ставили в укор жестокие методы воспитания учениц, её обвиняли в эксплуатации бедных детей и во многих других бедах человечества. Даже в последние сезоны, когда доминирование фигуристок Этери Георгиевны на мировой арене окончательно упрочилось, было немало людей, которые продолжали её критиковать.

В этом сезоне количество негатива в адрес Тутберидзе значительно уменьшилось. Это стало возможно благодаря тому, что Плющенко перетянул всё недовольство и озлобленность на себя. Нет, не думайте: недоброжелатели Этери Георгиевны никуда не исчезли, но градус давления уж точно спал. Теперь она жертва, тренер, академию которой наглым и бесцеремонным образом разграбили. А главный «злодей» и как раз тот самый «грабитель» — Евгений Плющенко.

Но и это не всё. Благодаря Плющенко Тутберидзе избавила себя от многих возможных ударов. Сейчас специалисты, журналисты и болельщики с грустью наблюдают за тем, как рушится сезон, а, может, и вся карьера Алёны Косторной. Ввиду того, что резкий спад наметился именно в сезоне, когда фигуристка примкнула к Плющенко, все упрёки, конечно же, летят в сторону её нового наставника. Однако глобально Плющенко не виноват. Резкий спад Косторной связан в первую очередь с пубертатом. И естественно, эта проблема её не миновала бы ни в группе Тутберидзе, ни где-либо ещё.

Следовательно, мы не можем быть на все сто процентов уверены в том, что с Этери Алёна пережила бы этот непростой период с меньшими потрясениями. Да, у Тутберидзе не было ранее ни одной фигуристки, которая так стремительно теряла форму на фоне полового созревания, но это тоже не стопроцентный аргумент, так как каждый организм индивидуален.

Поэтому есть вероятность того, что Алёна могла столкнуться со всеми своими нынешними проблемами и под руководством Этери, и в таком случае именитому наставнику пришлось бы несладко. Но сейчас главный «злодей» — Плющенко, поэтому Тутберидзе может быть спокойна.