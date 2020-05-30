Ярошенко считает, что правление СБР надо упразднить за ненадобностью

https://static.news.ru/photo/e50c5142-a269-11ea-b1fe-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ярошенко Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что правление Союза биатлонистов России (СБР) можно упразднить, потому что оно не принимает никаких решений.

На мой взгляд, правление СБР не нужно и его можно упразднить за ненадобностью. Для чего создан этот орган, если по большому счёту он не работает? Правление СБР рекомендовало одних тренеров сначала, а теперь утвердили других, — цитирует Ярошенко РИА Новости.

Бывший биатлонист отметил, что происходящее сейчас в СБР опять превращается в сериал.

Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили соответственно Юрия Каминского и Михаила Шашилова. В апреле большинство членов правления одобрило кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.