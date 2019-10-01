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Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин открывает свой Центр фигурного катания для детей в Москве.

На данный момент уже стартовал набор учеников от трёх лет на новый 2019-2020 учебный год, занятия начнутся уже в октябре-ноябре. Мы будем развиваться без спешки, поэтому сейчас делаем акцент на...