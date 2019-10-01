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Михаил Щипанов
Для членов сборной России по регби во время Кубка мира устроили торжественную встречу в аэропорту города Кобе.
Японские болельщики встречали российскую команду с цветами, флагами и баннером.
В Японии хорошо pic.twitter.com/X2PorMm6h9— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 1, 2019
В Японии хорошо pic.twitter.com/X2PorMm6h9
Капитан сборной России по регби Василий Артемьев во время Кубка мира в Японии дал интервью на великолепном английском языке. Благодаря беседе с британскими журналистами спортсмен стал настоящей звездой Интернета, писал News.ru.
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Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин открывает свой Центр фигурного катания для детей в Москве.
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Мы будем развиваться без спешки, поэтому сейчас делаем акцент на...
Японские болельщики устроили встречу сборной России по регби в Кобе