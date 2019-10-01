Фото: Russian Rugby / Федерация Регби России/twitter.com

Для членов сборной России по регби во время Кубка мира устроили торжественную встречу в аэропорту города Кобе.

Японские болельщики встречали российскую команду с цветами, флагами и баннером.

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев во время Кубка мира в Японии дал интервью на великолепном английском языке. Благодаря беседе с британскими журналистами спортсмен стал настоящей звездой Интернета, писал News.ru.

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