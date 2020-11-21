Ягудин шокирован выступлением Трусовой на Гран-при по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление в произвольной программе Александры Трусовой на Гран-при России по фигурному катанию. Подопечная Евгения Плющенко провалила произвольный номер, сорвав три четверных прыжка из четырёх.
Не знаю, что там делают в «Ангелах Плющенко», но в таком состоянии мы ещё не видели Трусову никогда, — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков поделился впечатлением от выступления мужчин на Гран-при России по фигурному катанию. Коляда, набрав 281,89 балла, стал победителем соревнований.