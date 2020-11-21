Ягудин шокирован выступлением Трусовой на Гран-при по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/5e95cc5e-2c27-11eb-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление в произвольной программе Александры Трусовой на Гран-при России по фигурному катанию. Подопечная Евгения Плющенко провалила произвольный номер, сорвав три четверных прыжка из четырёх.

Не знаю, что там делают в «Ангелах Плющенко», но в таком состоянии мы ещё не видели Трусову никогда, — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков поделился впечатлением от выступления мужчин на Гран-при России по фигурному катанию. Коляда, набрав 281,89 балла, стал победителем соревнований.